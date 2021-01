Le Syounik au centre des préoccupations du gouvernement arménien

Fin décembre, des manifestants en colère, à l’appel des maires de Goris et d’autres localités du Syounik, avaient empêché l’accès du convoi du premier ministre Nikol Pachinian à la province méridionale, directement affectée par la dernière guerre contre l’Azerbaïdjan qui lui impose une longue frontière au tracé incertain avec l’ennemi azéri. Le premier ministre avait dû rebrousser chemin et abréger sa visite dans le sud de l’Arménie, non sans sévir, à son retour à Erevan, contre les responsables de ces manifestations. Depuis, le gouvernement a tenté d’apaiser les tensions en minimisant les menaces pesant sur les (...)