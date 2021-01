L’opposition parlementaire arménienne persiste dans son rejet de Pachinian

Sourds aux menaces de Nikol Pachinian, qui venait de déclarer qu’il pourrait revenir sur son offre d’organiser des législatives anticipées si l’opposition persistait à réclamer sa démission, les deux partis de l’opposion au Parlement arménien, Arménie prospère (BHK) et Arménie lumineuse (LHK) ont fait savoir jeudi 21 janvier qu’ils campaient sur leurs positions et persistaient dans leur exigence d’un départ du premier ministre et de son remplacement par un gouvernement intérimaire, seul habilité, selon l’opposition, d’accord sur ce point, à organiser un scrutin libre et honnête. Autrement dit, si les deux seuls partis d’opposition représentés au Parlement ne partagent pas toutes les positions des partis d’opposition réunions au sein d’un Mouvement de salut national, singulièrement le LHK, qui ne s’y est pas rallié, ils sont néanmoins d’accord pour rejeter le compromis avancé par N.Pachinian, qui s’était dit prêt, au début du mois, à envisager la tenue de législatives anticipées. “Nous n’avons pas changé notre position selon laquelle la démission [de Pachinian] doit avoir lieu sans préconditions”, a ainsi déclaré Mikael Melkumian du BHK. “Le Parlement doit avoir une chance d’élire un nouveau premier ministre qui stabilisera la situation pour un temps, d’ici un an … et nous oraniserons dans ce cas seulement des élections”, a-t-il ajouté. “La tenue de telles élections dans cette situation un ou deux mois après serait source de graves dangers”, a poursuivi M. Melkumian lors d’une conférence de presse.

Le BHK est un membre majeur de l’alliance de 17 partis d’opposition qui ont lancé une campagne de manifestations au lendemain même de l’accord de cessez-le-feu signé par Pachinian avec le président azéri Ilham Aliev sous l’égide la Russie le 9 novembre 2020 en vue de pousser à la démission le premier ministre, désigné comme le principal artisan de la défaite de l’Artsakh. Le LHK, la deuxième formation de l’opposition parlementaire qui avait été longtemps l’alliée de Pachinian avant son accession au pouvoir en mai 2018 à la faveur de la Révolution de velours, ne fait pas partie de cette coalition. Il n’est notamment pas d’accord sur la personne du premier ministre qui serait chargé de l’intérim ; si la Front du salut national a désigné l’opposant de longue date Vasken Manoukian pour diriger le pays et organiser les élections anticipées, le LHK a nommé son leader Edmon Marukian à ce poste, en remplacement de Pachinian dont il exige avec la même détermination le départ. Pachinian a rejeté les demandes de l’opposition en bloc avant de s’engager sur la voie d’un compromis, en proposant de convoquer lui-même des élections anticipées. En vertu de la constitution arménienne, un tel vote ne peut avoir lieu que si Pachinian démissionne et que l’Assemblée nationale échoue, à deux reprises, pour élire un nouveau premier ministre. Im Kayl contrôlant toujours, après les quelques défections survenues dans ces rangs depuis novembre, au moins 82 des 132 sièges du Parlement, l’alliance majoritaire serait théoriquement en position d’empêcher sans difficulté l’élection d’un autre premier ministre.

Le vice-premier ministre Tigrane Avinian avait révélé pourtant la veille, que Im Kayl aurait proposé au BHK et à LHK de signer un “memorandum” sur des élections anticipées par lequel l’opposition parlementaire s’engagerait à ne pas présenter de candidats au poste de premier ministre au cas où Pachinian démissionnerait à des fins tactiques. E.Marukian a rejeté cette offre. Le leader du LHK a suggéré qu’elle aurait été avancée parce que Pachinian et son entourage craindraient que les députés de la majorité pro-gouvernementale fassent défection et se rallient à sa candidature pour l’élire premier ministre. “S’ils ne sont pas sûrs de [la loyauté de] leurs 82 députés et pensent que je pourrai être élu si je me présentais, c’est un autre sujet de discussion et qu’on en discute”, a déclaré E. Marukian, visiblement confiant, devant les journalistes. A ce jour, cinq députés seulement de l’alliance majoritaire ont fait défection depuis l’accord du 9 novembre. L’un d’eux a publiquement appelé à la démission de Pachinian cette semaine. S’exprimant depuis la tribune de l’hémicycle mercredi, Pachinian avait laissé entendre en termes vagues que son équipe politique “allait préparer une position appropriée” si les forces de l’opposition continuaient à rejeter ses propositions en vue de régler la crise politique grave dans laquelle se débat le pays. Il précisera un peu plus tard qu’il pourrait revenir sur son offre de législatives anticipées si l’opposition persistait dans ses exigences.