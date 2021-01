Entre le Groupe de Minsk et l’Europe, la diplomatie arménienne s’active

Le ministre arménien des affaires étrangères Ara Aivazyan rencontrait mercredi 20 janvier à Erevan les représentants ses trois pays coprésidant le Groupe de Minsk de l’OSCE en Arménie – l’ambassadeur russe Sergey Kopirkin, l’ambassadeur français Jonathan Lacotte et l’ambassadeure américaine Lynne Tracy. A l’ordre du jour de cette rencontre bien sûr, la situation dans un pays subissant de plein fouet les effets de 44 jours d’une guerre remportée par l’Azerbaïdjan, la sécurité régionale et les perspectives de paix dans la zone du conflit du Haut Karabagh. A cette occasion, a été soulignée la nécessité de reprendre le processus de paix dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE. A.Aivazyan en a profité pour rappeler la nécessité de mettre en œuvre dans leur totalité les termes des principes de base d’un règlement de ce conflit auquel, la victoire de Bakou n’a pas mis un terme, en soulignant, dans ce contexte, le droit du peuple de l’Artsakh à l’auto-détermination et à la sécurité. Présentant le processus de mise en œuvre des termes de la déclaration de cessez-le-feu publiée le 9 novembre par les parties arménienne et azérie sous l’égide de la Russie, qui déployait aussitôt ses forces de paix, A. Aivazyan a aussi mis l’accent sur le besoin urgent de régler entièrement les questions humanitaires en suspens, comme le retour des prisonniers de guerre et autres captifs. Le chef de la diplomatie arménienne et les ambassadeurs ont échangé leurs points du vue sur la situation humanitaire dans l’Artsakh et les mesures nécessaires pour faire face aux besoins des Arméniens de l’Artsakh. A cet égard, l’accent a été mis sur la poursuite de l’engagement des différentes organisations internationales, en particulier les Nations unies à travers ses agences spécialisées. A.Aivazyan n’a pas manqué non plus de souligner l’urgence de mesures visant à préserver le patrimoine historique arménien et l’héritage culturel et religieux dans les territoires de l’Artsakh passés depuis la guerre sous le contrôle de l’Azerbaïdjan, en mettant en garde contre la menace qui pèse sur cet héritage, eu égard aux efforts déployés dans un passé récent par l’Azerbaïdjan pour détruire les traces de la présence arménienne ou pour tronquer l’identité des éléments du patrimoine laissés par les Arméniens.

Le 20 janvier aussi, le ministre de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports d’Arménie, Vahram Dumanyan, rencontrait la Délégation de l’Union européenne en Arménie, conduite par l’ambassadeur Andrea Wiktorin. Vahram Duamnyan a salué à cette occasion les programmes mis en œuvre dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de la jeunesse avec l’assistance et le partenariat de l’UE. Le ministre arménien a souligné les effets délétères de la dernière guerre de l’Artsakh sur une grande partie du patrimoine culturel de l’Artsakh qui se retrouve sous l’autorité de Bakou. ‘’ Aujourd’hui, la préservation de cet héritage d’une valeur universelle est cruciale, et nous comptons sur le soutien de l’UE pour empêcher toute menace visant ces valeurs’’, a souligné le ministre. L’ambassadeur Andrea Wiktorin a indiqué pour sa part que l’UE partageait les défis auxquels fait face l’Arménie. ‘’2020 a été une année réellement très difficile. Le COVID nous a tous poussés à développer nos capacités et infrastructures numériques. Dans cet objectif, l’UE a fourni de l’aide au ministère de l’éducation pour l’organisation de la pédagogie en distanciel. L’UE partage aussi les préoccupations concernant l’héritage historique de l’Artsakh, en encourageant hautement les enquêtes de l’UNESCO en ce sens’’, a déclaré l’ambassadeur européen.

Le même jour, devant les députés arméniens réunis dans le Parlement d’Erevan, le ministre arménien des affaires étrangères Ara Aivazian martelait que l’Arménie ne cautionnerait jamais les déclarations de Bakou selon lesquelles « Shoushi est un foyer de la culture turque ». C’est fort de cette certitude que les autorités de Bakou avaient désigné la prise de Shoushi comme l’un des objectifs majeurs de la guerre qu’elles avaient déclenchée le 27 septembre contre les Arméniens du Karabagh et qui s’arrêtera le 9 novembre, une fois cette ville, considérée par l’Artsakh comme sa capitale culturelle, tombée entre les mains de l’armée azérie, qui la contrôle depuis. Le chef de la diplomatie arménienne avait tenu à souligner l’identité arménienne de Shoushi en répondant à une question posée par Tatevik Hayrapetyan, une députée de l’Alliance Im Kayl (Mon Pas), majoritaire au Parlement arménien. “Shoushi est un centre culturel arménien. Nous n’accréditerons jamais les déclarations selon lesquelles Shoushi serait une centre culturel turc. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons le soutien de la communauté internationale sur ce point”, a déclaré A. Aivazian. Les autorités azéries ont d’ores et déjà annoncé leur volonté de transformer Shoushi, qui est passée, comme le district de Hadrout, dans le sud-est du Karabagh, sous le contrôle de Bakou depuis la guerre de l’Artsakh, en un « centre culturel turc ». Une réponse évidente aux autorités arméniennes du Haut-Karabagh, siégeant dans la capitale voisine de Stepanakert, à une dizaine de km à l’est, qui en une trentaine d’années, avaient déployé tous leurs efforts pour redonner à la ville de Shoushi, portant les stigmates des différentes guerres qui l’ont défigurée en un siècle, son lustre de foyer de la culture arménienne qu’elle fut au 19e siècle. Les autorités de l’Artsakh avaient même désigné Shoushi comme la capitale culturelle du territoire, et y avaient déménagé certaines de ses institutions, à commencer par le ministère de la culture de l’Artsakh, tout en respectant un patrimoine divers, témoignant du passé multiconfessionnel et multiethnique de la ville. Ainsi, si la cathédrale Sourp Ghazantchetsots, l’un des plus imposants édifices religieux arméniens, datant du 19e siècle, avait été restaurée avec soin, les deux modestes mosquées de Shoushi avaient été elles aussi restaurées. Durant la dernière guerre, l’armée azérie n’avait pourtant pas hésité à prendre pour cible la cathédrale Ghazantchetsots, gravement endommagée par les bombardements, tout en abreuvant l’opinion azérie de « fake news » accusant les Arméniens de transformer en porcheries les mosquées de Shoushi, désignée à Bakou comme le berceau de la culture turco-azérie.