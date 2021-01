La BERD réalise un investissement record de 167 millions d’euros en Arménie en réponse à la pandémie de Covid-19

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a répondu à la pandémie de Covid-19 en Arménie en 2020 avec un investissement record de 167 millions d’euros pour des projets dans les domaines de l’énergie, de la banque et des transports et à travers le soutien au financement du commerce. La Banque a contribué à répondre aux besoins immédiats et à long terme de l’économie du pays.

Dimitri Gvindadze, chef du bureau des résidents d’Erevan à la BERD, a déclaré : « L’équipe de la BERD a travaillé pour aider nos clients à faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19. Notre soutien comprenait la fourniture de liquidités et de financement du commerce. Nous avons investi dans les infrastructures énergétiques et de transport. Notre soutien au secteur bancaire a favorisé l’accès des entreprises au financement. En 2021, accompagner la reprise est notre priorité. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Union européenne (UE) en Arménie et nous remercions nos partenaires de l’UE pour cette coopération stratégiquement importante dans le contexte de projets tant publics que privés. »

La BERD a intensifié ses investissements pour répondre aux besoins immédiats et jeter les bases d’une reprise, en mettant l’accent sur la reconstruction de meilleures économies à l’avenir. La Banque a continué de concentrer son soutien sur le secteur privé, qui représentait plus de 90% du total des investissements de la BERD en Arménie en 2020.

Dans le cadre d’un projet pionnier, la BERD a financé la première centrale solaire de 55 MW à grande échelle en Arménie et dans le Caucase. Le projet contribuera à accroître l’approvisionnement en énergie propre de l’Arménie et à réduire sa dépendance à l’égard des combustibles importés.

Afin de maintenir des flux commerciaux vitaux, la BERD a soutenu un nouveau record de près de 70 millions d’euros de transactions de financement du commerce en Arménie, impliquant huit banques partenaires locales, dans le cadre de son programme de facilitation des échanges.

La BERD a encore accru son soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), en accordant des prêts aux banques commerciales pour rétrocession aux entreprises. Ces prêts comprenaient des lignes de crédit pour les femmes dans les affaires.

Dans le secteur des infrastructures, la Banque a financé la reconstruction et la modernisation du point de passage frontalier près de la ville de Meghri pour répondre aux exigences modernes de sûreté et de sécurité. Le projet a reçu un soutien financier important de l’Union européenne.

En outre, la BERD a soutenu Electric Networks of Armenia, qui continue de moderniser son réseau de distribution d’électricité.