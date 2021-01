Le PNUD fournira une aide de 480000 dollars aux agriculteurs arméniens

Au total, 250 millions de drams (environ 480000 USD) de soutien seront fournis par le PNUD en Arménie à plus de 50 agriculteurs des régions de Lori, Shirak et Tavush en Arménie dans le cadre du projet de l’Initiative pour l’agriculture verte en Arménie (EU-GAIA) , financé par l’Union européenne en Arménie et la coopération autrichienne au développement, rapporte le Bureau des Nations Unies en Arménie.

Le soutien sera fourni aux meilleurs candidats dans les chaînes de valeur de l’élevage des légumineuses, des herbes et des moutons, qui recevront un soutien par la fourniture d’investissements agricoles de haute valeur, de machines, d’équipements et de services visant à renforcer l’agro-industrie dans la région, le développement des capacités des entreprises, introduction de diverses technologies vertes, création de valeur ajoutée et augmentation des volumes de production.

Au cours des dernières semaines, le PNUD a signé la déclaration d’intention correspondante avec 54 bénéficiaires. En outre, certains des bénéficiaires du projet ont déjà reçu des ressources conformément à leurs plans de développement agricole, comme des moutons de race pure, du matériel agricole, des motocyclettes, des mini-tracteurs, des usines à haut rendement, des équipements de transformation et des séchoirs.

Des accords ont été signés avec plusieurs fermes sur la création de sites de démonstration, où des méthodes efficaces de gestion de la production, des pratiques innovantes, économes en ressources et intelligentes face au climat seront disponibles pour des visites de démonstration-étude.