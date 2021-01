Le Médiateur arménien informe l’ambassadeur de France sur la question des prisonniers de guerre et de la démarcation des frontières

Le défenseur arménien des droits humains Arman Tatoyan a informé jeudi 21 janvier l’ambassadeur de France en Arménie Jonathan Lacôte des problèmes des prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan et de la démarcation des frontières.

Arman Tatoyan a d’abord soulevé des questions liées aux droits des militaires et civils arméniens détenus en Azerbaïdjan et à leur retour immédiat. Il a souligné que le retour ou la libération des prisonniers devrait être considéré exclusivement dans le contexte des droits de l’homme ou des processus humanitaires, comme une exigence internationale pour une action automatique.

Le Médiateur a déclaré que les autorités azerbaïdjanaises retardaient artificiellement le retour des prisonniers de guerre arméniens.

Le Défenseur des droits humains a également évoqué le processus de détermination ou de clarification des frontières de l’Arménie avec l’Azerbaïdjan, notant qu’il s’accompagne de violations flagrantes de l’état de droit et des droits de l’homme.

« L’un des principaux facteurs est que ce processus se déroule dans le contexte des menaces évidentes de guerre de l’Azerbaïdjan contre la population arménienne, ainsi que de la rhétorique du génocide », a déclaré Arman Tatoyan, ajoutant que l’arménophobie et l’incitation à l’hostilité continuent également de croître en Azerbaïdjan.

Par conséquent, a-t-il dit, le processus est illégitime et doit être arrêté ou révisé immédiatement.

De plus, a déclaré Arman Tatoyan, la démarcation des frontières avec les approches décrites ne contribuera pas seulement à la coexistence pacifique des peuples de la région, mais créera également un terrain fertile pour la haine et l’inimitié incessantes envers les Arméniens en Azerbaïdjan et ses manifestations dangereuses. .

D’autres questions relatives aux droits de l’homme ont également été abordées au cours de la réunion.