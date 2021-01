Le Parlement européen condamne le rôle déstabilisateur de la Turquie dans le Haut-Karabakh

Le Parlement européen a adopté jeudi 21 janvier 2021 des résolutions sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune – rapport annuel 2020 et sur la sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune – rapport annuel 2020.

L’article 24 de la résolution dit que le Parlement européen « prend bonne note de l’accord en faveur d’un cessez-le-feu complet au Haut-Karabakh et aux alentours signé par l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie le 9 novembre 2020 ; espère que cet accord permettra d’épargner la vie de civils et de militaires et offrira des perspectives plus positives de résolution pacifique de ce conflit meurtrier ; regrette que le statu quo ait été modifié en recourant à la force militaire plutôt qu’à des négociations pacifiques ; condamne fermement le meurtre de civils et la destruction d’installations civiles et de lieux de culte et condamne l’utilisation rapportée d’armes à sous-munitions dans le conflit ; exhorte l’Arménie et l’Azerbaïdjan à ratifier sans plus attendre la convention sur les armes à sous-munitions, qui interdit complètement leur utilisation ; souligne qu’un accord durable doit encore être trouvé et que le processus de rétablissement de la paix et de détermination du statut juridique futur de la région doit être dirigé par les coprésidents du groupe de Minsk et reposer sur les principes fondamentaux du groupe ; souligne l’urgence de s’assurer que l’aide humanitaire arrive jusqu’aux personnes qui en ont besoin, que la sécurité de la population arménienne et de son patrimoine culturel au Haut-Karabakh est garantie, et que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les réfugiés sont autorisés à regagner leurs anciens lieux de résidence ; demande que toutes les allégations de crimes de guerre fassent dûment l’objet d’une enquête et que les responsables soient traduits en justice ; invite l’Union à s’impliquer davantage dans la résolution du conflit et à ne pas laisser le sort de la région entre les mains d’autres puissances ».

Dans l’article 38 le Parlement européen « condamne fermement le rôle déstabilisateur de la Turquie, qui nuit à la stabilité fragile de toute la région du Caucase du Sud ; demande à la Turquie de s’abstenir de toute ingérence dans le conflit du Haut-Karabakh, notamment en apportant un soutien militaire à l’Azerbaïdjan, de renoncer à ses actions de déstabilisation et de promouvoir activement la paix ; condamne en outre le transfert par la Turquie de combattants terroristes étrangers de Syrie et d’ailleurs vers le Haut-Karabakh, tel que confirmé par des acteurs internationaux, y compris les pays coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE ; déplore sa volonté de déstabiliser le groupe de Minsk de l’OSCE alors qu’il poursuit l’ambition de jouer un rôle plus décisif dans le conflit ».

Dans la résolution sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, le Parlement européen dans son article 13 « se réjouit de la cessation des hostilités dans et autour de la région du Haut-Karabakh ; souligne avec inquiétude la participation militaire de pays tiers au conflit et notamment le rôle déstabilisateur et l’ingérence de la Turquie ; demande une enquête internationale sur la présence présumée de combattants étrangers et l’utilisation d’armes à sous-munitions et de bombes au phosphore ; invite l’Union et les organismes internationaux à veiller à ce que les crimes de guerre dans la région du Haut-Karabakh et l’utilisation d’armes interdites dans le conflit ne demeurent pas impunis ; insiste sur la nécessité de permettre le passage de l’aide humanitaire, de procéder sans délai à l’échange de prisonniers et de victimes et de préserver l’héritage culturel du Haut-Karabakh ».

Dans les résolutions sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, le Parlement européen reconnaît que la stabilité, la sécurité, la paix et la prospérité des Balkans occidentaux et des pays du voisinage oriental et méridional affectent directement la stabilité et la sécurité de l’Union et celles de ses membres États, ainsi que sa réputation d’acteur géopolitique mondial ; souligne le fait que l’Union européenne est le principal partenaire commercial et investisseur des pays des Balkans occidentaux et du partenariat oriental ; demande à l’Union d’assumer sa responsabilité stratégique dans le voisinage de l’UE et de jouer un rôle plus opportun, actif, unifié et efficace dans la médiation et la résolution pacifique des tensions et conflits en cours, ainsi que dans la prévention de tout conflit futur dans le voisinage ;estime que cela peut être atteint en donnant la priorité aux efforts de consolidation de la paix préventive, y compris la diplomatie préventive et les mécanismes d’alerte rapide, en renforçant la coopération bilatérale et en soutenant les forces démocratiques et l’état de droit, en créant des incitations positives pour la stabilisation socio-économique et le développement , et en renforçant la résilience des sociétés, appuyée par des ressources budgétaires adéquates ; réaffirme son ferme soutien au format Normandie, à la conférence de Berlin sur la Libye et au groupe de Minsk.