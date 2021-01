Des lignes d’autobus vont ouvrir vers les territoires conquis par les azéris

Des lignes de bus s’ouvriront vers les villes et quartiers libérés annonace l’agence de presse azérie Turan. À cette fin, un concours est organisé pour déterminer les sociétés de transport, a indiqué le service des transports du ministère des transports.

« Dans un premier temps, des lignes de bus seront ouvertes vers les villes de Horadiz, Sugovushan et Talyshkend, les régions de Jabrayil et Zangilan, et vers la ville de Shusha. On suppose que les routes vers Ganja, Beylagan et Yevlakh seront opérées à partir de Shusha » annonce l’agence de presse.