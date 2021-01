Devlet Bahçeli, le président turc du Parti du mouvement nationaliste (MHP), partenaire du gouvernement turc, est un homme politique qui peut attirer l’attention sur des points dont personne ne se souvient avec ses déclarations soudaines. Compte tenu de l’importance d’une telle déclaration faite il y a quelques jours, je pense qu’il est nécessaire de la présenter aux lecteurs telle quelle : « Si notre président Recep Tayyip Erdoğan donne la permission et si le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est d’accord, nous avons pour objectif de construire une école primaire à Shusha, où 9 manuels seront étudiés par la Fondation pour l’éducation et la culture Ülkü Ocakları (Foyers idéalistes) sous mes instructions directes. Toutes les opportunités dont nous disposons à cet égard seront mobilisées et les travaux commenceront rapidement. »

Peut-être que Devlet Bahçeli ne se souvient même pas de la date de son dernier voyage à l’étranger, mais ses déclarations dures sur Kirkouk et Telafer restent dans la mémoire politique de la Turquie. Au début du processus de libération des terres azerbaïdjanaises de l’occupation, le chef du MHP a exigé « l’unification de Nakhitchevan avec l’Azerbaïdjan » et il a fallu environ deux semaines pour expliquer au public turc que la conversation portait sur le couloir de Zangazur. Après la victoire du 10 novembre, un projet de résolution sur le déploiement des troupes turques en Azerbaïdjan a été immédiatement envoyé au parlement et adopté le lendemain. La principale attente de l’Etat turc et du public était que des unités militaires seraient partout dans le Karabakh. Ankara a continué d’apporter un soutien moral à Bakou lorsque l’accord du 10 novembre ne reflétait pas les attentes ;Les félicitations du président Erdoğan au contingent turc à la veille du dernier jour de l’année et le fait que le ministre de la Défense nationale, Hulusi Akar, était avec l’armée turque les mêmes jours en étaient des expressions claires et fortes. Lorsque les processus en cours dans le triangle Azerbaïdjan-Russie-Arménie depuis le début de l’année ont révélé que la capacité de manœuvre de la Turquie dans le domaine militaire a diminué et que la possibilité d’une nouvelle expansion dans cette zone (au moins autour du Karabakh) a été limitée , il a été jugé opportun d’élargir autant que possible la portée des « formations » dans le domaine du soutien moral. Sans aucun doute, la proposition du leader du MHP « L’école primaire à Shusha » doit être considérée comme une proposition de l’État.Il y a plusieurs raisons bien connues de faire cela par le biais du MHP, dont la plus importante est d’envoyer le message que « la voix de la Turquie doit venir du Karabakh à tout prix ». Et après ce message, s’il est possible de le dire, « cela dépendra de Bakou », et Bakou, naturellement, ne donnera pas la permission que veut le leader du MHP. Les raisons en sont très simples. Premièrement, on ne sait pas quelle sera la langue dans l’école que le leader du MHP souhaite ouvrir à Shusha. Si l’école est censée être en azerbaïdjanais, il semble que M. Bahçeli ne soit toujours pas au courant des écoles de Choucha qui enseignent en azerbaïdjanais et en russe à un niveau élevé depuis le milieu du 19 ème siècle.

Autrement dit, aujourd’hui, il n’est pas difficile pour l’Azerbaïdjan d’ouvrir une école dans la langue maternelle à Shusha ou de restaurer les écoles précédentes. Si le dirigeant du MHP envisage d’ouvrir une école primaire en turc, alors il n’est pas au courant des conditions dans la région et n’a jamais calculé qu’une école primaire turque dans une zone peu peuplée comme Shusha ne pourrait pas accueillir autant étudiants en besoin. Comment cela se passera-t-il : que feront les élèves, qui liront au total 9 manuels différents en turc tout au long de l’école primaire, après 4 ans ? Dans quelle langue étudieront-ils au lycée et au lycée ? Dans quelle mesure l’école primaire, qui sera ouverte sans considération ni analyse sérieuses, aidera-t-elle l’éducation ? Pour les statistiques, aujourd’hui la capitale, Bakou, avec une population d’environ 4 millions d’habitants,a un maximum de 700 élèves par an de l’école primaire au lycée Ataturk, ouvert par la Turkish World Research Foundation en 1992. Compte tenu de la demande, un homme d’affaires turc a ouvert une école privée dans le même format il y a deux ans. En incluant les deux autres écoles financées par la Turquie, il existe quatre établissements d’enseignement avec un total de 3 000 étudiants. En d’autres termes, s’il y a 3000 étudiants qui étudient le turc dans une ville de 4 millions d’habitants, combien d’élèves s’inscriront à l’école primaire turque à Shusha, qui compte actuellement environ 30000 habitants et où seuls les fonctionnaires du gouvernement vivent et peut-être 10 % de la population n’est pas encore revenue ?

Dès le début, j’ai considéré cette proposition du leader du MHP comme une tentative de consolation morale ...

Mayis Alizade

Agence Turan