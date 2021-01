Tigran Avinyan : 3 459 corps ont été retirés, le nombre final ne dépassera pas 4000

Au 20 janvier 2021, 3 439 corps ont été retirés des zones de conflit en Artsakh, dont 766 n’ont pas été identifiés et sont soumis à des tests ADN. Le nombre final de victimes de la guerre de 44 jours ne dépassera pas 4 000. Déclaration du vice-Premier ministre arménien Tigran Avinyan lors d’une session de questions et réponses à l’Assemblée nationale.

Il n’a pas mentionné le nombre de disparus, car il sont en cours de clarification. « Une fois que nous aurons ce chiffre définitif, il sera présenté par le ministère de la Défense avec un rapport complet » a affirmé Tigran Avinyan. Selon le vice-Premier ministre, le nombre de soldats ayant subi des amputations et attendant des prothèses ne dépasse pas 150. Ces derniers recevront des prothèses de qualité par l’Etat.

Krikor Amirzayan