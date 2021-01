On peut pleurer de rire devant le style pompier militaro-nationaliste de ce clip digne de Borat.

On peut aussi s'inquiéter de l'alliance Turquie-Azerbaïdjan-Pakistan qui se met en place. Les #Armeniens en sont les 1res victimes en #Artsakh #HautKarabakh. Où, demain ? Et qui ? https://t.co/2GIdGTogot

— J-Christophe Buisson (@jchribuisson) January 20, 2021