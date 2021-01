A Stepanavan (Arménie) la cantine solidaire continue de fonctionner dans un nouveau bâtiment

L’Association des missionnaires arméniens d’Amérique, en coopération avec l’organisation caritative française « Espoir pour l’Arménie » dispose d’un restaurant-cantine à Stepanavan (Arménie) qui fonctionne depuis plus de 25 ans.

Cette année les organisations qui gèrent cette action disposent de nouveaux bâtiments à Stepanavan, un espace plus moderne, plus large et lumineux permettant d’étendre ses programmes d’aide.

La cantine de charité continue de fonctionner dans un nouveau bâtiment, fonctionnant cinq jours par semaine, essayant ainsi d’aider les personnes âgées démunies de Stepanavan, en atténuant leur souffrance.

Krikor Amirzayan