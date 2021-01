Le match amical entre Urartu et Pyunik s’est terminé par un match nul

Lors du premier match de cette année, « Urartu » avait enregistré un match nul et vierge. Le match avec « Pyunik » s’est terminé sur un score de 2-2.

Débutant la préparation le 6 janvier, « Urartu » a organisé le premier match test, en compétition avec « Pyunik » sous son propre toit. La première mi-temps s’est déroulée avec l’avantage d’Urartu. Les footballeurs de l’équipe dirigée par Alexander Grigoryan ont pu marquer 2 buts ․ Premièrement, après la passe individuelle, le meilleur attaquant de la première partie de la VBET Armenian Premier League, Jonel Desire, s’est démarqué, et 11 minutes plus tard, après un corner, Edgar Grigoryan a doublé le score. Avant la pause, les joueurs de « Pyunik » ont réduit le score. Léon Vardanyan est l’auteur du but.

En seconde période, Alexander Grigoryan a presque complètement changé la composition de l’équipe, donnant du temps de jeu aux autres joueurs à sa disposition. A la 53e minute de la seconde mi-temps, les joueurs de « Pyunik » égalisaient. Artyom Avanesyan s’est démarqué. La dernière partie du jeu s’est déroulée dans une lutte spectaculaire. Les joueurs qui ont rejoint l’équipe principale de « Urartu-2 » sont venus sur le terrain, mais aucun nouveau but n’a été marqué.

Ajoutons que le prochain test match du club d’Urartu aura lieu le 23 janvier, accueillant « Ararat » d’Erevan dans sa propre base sportive. Cette réunion débutera à 14 heures.

ARMENPRESS.