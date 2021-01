Des scientifiques Arméniens ont été contactés pour des propositions de la NASA dans le cadre du prochain programme lunaire

L’équipe scientifique du Centre de cosmologie et d’astrophysique du Laboratoire national d’Alikhanyan en Arménie est impliqué dans l’un des programmes astronomiques européens dont le but est d’étudier avec une grande précision les lois fondamentales de la physique. Les résultats des travaux affectent le travail des systèmes GPS, « Glonas » russes, européens « Galileo », c’est-à-dire qu’ils ont une signification pratique et commerciale. Vahagn Gurzadyan, un chercheur de premier plan au Laboratoire national d’Alikhanyan et membre du conseil d’administration du programme, a déclaré lors d’une conférence de presse à Armenpress qu’un nouveau satellite était en préparation.

« La précision des résultats du nouveau satellite sera plus grande. Permettez-moi de dire que la coopération internationale est essentielle pour nous. La référence établie dans notre recherche, d’une part, se reflète dans les articles scientifiques qui sont inclus dans les revues scientifiques de premier plan, d’autre part, en collaboration avec les plus grands centres scientifiques mondiaux. Nous essayons de maintenir cette référence », a déclaré Vahagn Gurzadyan.

Evoquant un autre programme de coopération internationale, Vahagn Gurzadyan a noté qu’ils avaient également soumis des propositions au programme américain « Artemis », dans le cadre duquel les astronautes américains devraient revenir sur la Lune dans les années à venir. Avant cela, la NASA a eu une idée pour trouver des idées sur les problèmes importants que les astronautes devraient résoudre après l’atterrissage. Des centres scientifiques américano-européens y ont participé. Des scientifiques arméniens ont également présenté un projet qui présente ce que les astronautes sur la Lune devraient faire avec la technologie développée en Arménie au Laboratoire national. La proposition est actuellement en discussion à Houston.

Krikor Amirzayan