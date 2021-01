Des scientifiques arméniens soumettent des propositions à la NASA pour la mission lunaire Artemis

Une équipe scientifique du Centre de cosmologie et d’astrophysique du Laboratoire national de science arménien Alikhanyan (alias Yerevan Physics Institute) est impliquée dans un projet astrophysique européen qui vise à vérifier plus précisément les lois fondamentales de la physique. Les résultats des travaux affectent le travail des systèmes GPS, GLONASS et Galileo, c’est-à-dire qu’ils ont une signification commerciale.

Le chef du centre de cosmologie Vahagn Gurzadyan, qui est membre du conseil d’administration de ce projet, a déclaré qu’ils travaillaient actuellement sur un nouveau satellite.

« La précision des résultats obtenus à partir du nouveau satellite serait plus grande », a-t-il dit, accordant la priorité à la coopération internationale.

Vahagn Gurzadyan a déclaré avoir également présenté des recommandations à la NASA pour Artemis - le programme international de vols spatiaux habités qui a pour objectif d’atterrir « la première femme et le prochain homme » sur la Lune, en particulier dans la région du pôle sud lunaire, d’ici 2024.

Auparavant, la NASA avait publié une annonce de propositions appelant à soumettre des propositions sur les objectifs prioritaires que les astronautes devraient atteindre après leur atterrissage sur la Lune. Des centres scientifiques américains et européens ont participé à l’initiative, et des scientifiques arméniens ont également soumis des recommandations, présentant les tâches que les astronautes peuvent effectuer sur la Lune avec la technologie développée au Laboratoire national d’Arménie. La proposition est actuellement en discussion à la NASA.

ARMENPRESS.