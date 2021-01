Le gouvernement envisage une procédure spéciale pour les personnes blessées

Une réunion régulière du Cabinet s’est tenue aujourd’hui, présidée par le Premier ministre Nikol Pashinyan.

La réunion a d’abord examiné le projet de décision « Sur l’approbation de la procédure spéciale pour les prothèses des personnes blessées lors des hostilités déclenchées contre la République d’Artsakh ». Les prothèses pour les personnes handicapées, entre autres mesures de soutien, seront mises en œuvre grâce à un financement du budget de l’État sur la base de certificats d’État. Le système permet à une personne de choisir son option préférée dans la limite du montant garanti par le certificat d’État. Selon une évaluation préliminaire réalisée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, environ 115 personnes blessées lors des hostilités ont besoin de prothèses. Une équipe multidisciplinaire sera mise en place, composée d’orthopédistes ou traumatologues, de physiothérapeutes ou de rééducateurs, d’ergothérapeutes, de prothésistes indépendants (y compris des spécialistes étrangers, car il n’y a pas de spécialistes indépendants dans ce domaine en Arménie), de psychologues, etc. L’équipe évaluera les besoins des bénéficiaires grâce à une méthodologie interne utilisant une méthodologie pré-développée, ils donneront un avis sur le type de prothèse, ses composants, les spécifications techniques, ainsi que les autres actions de soutien nécessaires. Les bénéficiaires peuvent déposer leur candidature sur place. Les candidatures sont transmises à la commission médico-technique. Les personnes manquantes sur la liste devront obtenir un certificat du ministère de la Défense.

Le ministre du Travail et des Affaires sociales, Mesrop Arakelyan, a noté que les bénéficiaires éligibles au programme doivent disposer de prothèses fonctionnelles conformes aux normes internationales applicables. Suite à l’évaluation, un certificat individuel est élaboré pour chaque bénéficiaire avec 2 prix : le prix défini par le certificat d’État et un prix supplémentaire, ce dernier devant être financé par des fonds non étatiques non interdits par la loi. Les prestataires de services doivent enseigner aux bénéficiaires des compétences prothétiques. La procédure implique des prothèses des membres et de l’appareil oculaire. Une procédure spéciale sera élaborée sur la base des résultats du programme, des propositions seront formulées pour élargir l’éventail des bénéficiaires, ainsi que pour améliorer la politique prothétique en Arménie.

Se référant au projet de décision, Nikol Pashinyan a noté qu’il avait deux objectifs principaux. Le premier est d’organiser le processus de fabrication des prothèses pour les militaires blessés ayant besoin de prothèses le plus rapidement et le plus confortablement possible, et le second est d’améliorer la qualité des prothèses proposées à nos compatriotes.

Le Gouvernement a approuvé la proposition de signer un accord de prêt entre la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et la République d’Arménie, dénommé « Financement supplémentaire pour le programme de prévention et de contrôle des maladies ». La note de référence indique que 7,4 millions USD seront mis à disposition en vue de moderniser le système de santé régional en Arménie, d’améliorer les services médicaux à Gegharkunik et Vayots Dzor et d’assurer la continuité du programme de prévention et de contrôle des maladies.

L’exécutif a amendé l’une de ses décisions antérieures pour assurer la bonne application de ces règlements prévus par l’article 203 du Code civil de la RA. En particulier, selon l’article 203/7 du Code civil, le propriétaire légitime d’un terrain, d’un immeuble ou d’un autre bien immobilier a le droit d’autoriser la police à agir en son nom pour empêcher ou éliminer l’intrusion. La procédure et les conditions d’autorisation de la police par le propriétaire légal sont définies par le gouvernement de la République d’Arménie.

Conformément à une décision prise à la séance d’aujourd’hui, Tigran Petrosyan a été démis de ses fonctions de gouverneur de le région du Shirak. Par une autre décision, Hovhannès Harutyunyan a été nommé gouverneur de la région du Shirak.

