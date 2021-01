Entretien téléphonique entre Ara Ayvazyan le chef de la diplomatie arménienne et son homologue français Jean-Yves Le Drian

Ara Ayvazyan le ministre arménien des Affaires étrangères de l’Arménie s’est entretenu au téléphone ce matin avec son homologue français Jean-Yves Le Drian a indiqué le ministère arménien des Affaires étrangères.

Les deux diplomates ont fait le point sur la situation au Haut-Karabagh (Artsakh) depuis le cessez-le-feu et ont abordé des questions liées à la sécurité régionale et au maintien de la paix.

Ara Ayvazyan a présenté à Jean-Yves Le Driant le processus de mise en œuvre de la déclarationd du 9 novembre entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie et le déploiement des soldats russes chargés du maintien de la paix au Haut-Karabagh (Artsakh). Le chef de la diplomatie arménienne a affirmé à son homologue français les besoins humanitaires en Artsakh et le retour des prisonniers de guerre Arméniens détenus en Azerbaïdjan.

La question de la protection du patrimoine culturel arménien dans les zones de l’Artsakh occupées par l’Azerbaïdjan a également été évoqué ainsi que la nécessité pour les structures internationales de défense du patrimoine culturel d’agir sur le terrain. Bakou interdisant pour l’instant leur accès…et rejette les demandes de l’UNESCO…

Ara Ayvazyan et Jean-Yves Le Drian ont affirmé que le processus de paix en Artsakh doit être réglé dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE dans lequel la France copréside. Une calendrier de rencontres est en cours.

Krikor Amirzayan