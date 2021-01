Vagharchak Harutyunyan, le ministre arménien de la Défense a visité l’une des unités militaires des forces armées arméniennes

Hier mercredi 20 janvier, Vagharchak Harutyunyan, le Ministre arménien de la Défense a rendu visite à l’une des unités militaires des Forces armées spéciales de l’Arménie a indiqué le ministère arménien de la Défense. Vagharchak Harutyunyan a inspecté ce corps d’unité militaire et s’est fait présenter ses missions et son avenir.

V. Harutyunyan a souligné l’importance du renforcement par l’entraînement de ces unités des forces spéciales arméniennes. Il a également insisté sur l’importance de la formation de ses commandants dans les meilleures académies militaires d’Arménie et de l’étranger.

Krikor Amirzayan