Le CD Tartini de la violoniste Chouchane Siranossian récompensé par le prix ICMA

Nous venons d’apprendre que Chouchane Siranossian, la violoniste virtuose a été récpmpensée à l’International Classical Music Awards (ICMA) 2021 pour son album « Tartini : Violon Concertos ». La remise des prix se fera le 27 Juin prochain à Vaduz au Lichtenstein. Félicitations à Chouchane Siranossian et à toute l’équipe Tartini pour cette belle récompense internationale.

« Ce CD Tartini est une merveilleuse preuve à la fois de l’art distingué de Chouchane Siranossian et de la grande mais encore sous-estimée musique pour violon et orchestre de Tartini. Avec sa virtuosité caractéristique, Chouchane Siranossian excelle dans les mouvements rapides de tous les concertos de l’enregistrement et remplit également les mouvements lents d’un immense lyrisme. Le jeu de Chouchane Siranossian est caractérisé par un grand naturel - une qualité devenue très rare chez les violonistes baroques modernes - sans jamais dégénérer en désinvolture. Andrea Marcon et l’Orchestre baroque de Venise sont des partenaires très inspirés pour la soliste, offrant un accompagnement souple et expressif » (Le jury des prix ICMA)

https://lnk.to/Tartini_SiranossianFA?fbclid=IwAR1vaIEP03ca9jeJB-GmcnYKvhFXxVELwUTf-r_hzg7YNiqzMd83DAQZHF0