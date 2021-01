Marcos Pizelli : Henrikh Mkhitaryan me manque

L’ex-international arménien, le Brésilien Marcos Pizelli a salué l’anniversaire d’Henrikh Mkhitaryan. Sur une vidéo posée sur le site de la Fédération arménienne de football, Marcos Pizelli dit « Mon cher Heno, je te félicite à l’occasion de ton anniversaire. Je te souhaite à toi et ta famille la santé. Tu me manque, cher ami ». Henrikh Mkhitaryan, le plus grand footballeur d’Arménie de tous les temps, le milieu de terrain de l’AS Rome, fête son 32e anniversaire.

Krikor Amirzayan