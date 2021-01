La blitzkrieg au Haut-Karabakh est le laboratoire des guerres de demain « Cette guerre a encore une fois souligné la propension de puissances moyennes comme la Turquie ou l’Azerbaïdjan à s’inspirer des méthodes des groupes terroristes pour traumatiser les populations civiles. »

La blitzkrieg au Haut-Karabakh est le laboratoire des guerres de demain

C’est le premier conflit conventionnel de “haute intensité” combinant drones, avions de combat, artillerie, systèmes de défense anti-aériens, systèmes de brouillage électroniques, forces spéciales et réseaux sociaux.

Le Haut-Karabakh ou république d’Artsakh est un petit territoire montagneux de 12.000 kilomètres carrés, enclavé en Azerbaïdjan, avec une population de 150.000 habitants, à majorité Arméniens. Depuis la chute de l’empire soviétique, le Haut-Karabakh a été l’objet de trois guerres entre Arméniens et Azéris : la première, de 1988 à 1994, s’est soldée par un bilan de 30.000 morts et une victoire de l’Arménie ; la deuxième, appelée “Guerre des Quatre jours”, eut lieu en avril 2016 ; la troisième, d’une durée de 44 jours, entre le 27 septembre et le 10 novembre, s’est conclue par une victoire azérie dont la fulgurance a surpris le monde militaire. Grâce à la manne pétrolière, en quelques années, l’Azerbaïdjan est parvenu à constituer une armée dotée d’une technologie et d’un équipement modernes qui leur a permis de gagner la guerre.

