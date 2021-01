Des grandes invasions à la guerre du Karabagh

L’Institut Chrétiens d’Orient propose une formation décryptage liée à la situation du Sud Caucase et au delà.

L’Arménie telle que nous la connaissons ne peut se limiter au territoire historique de la République d’Arménie et au Karabagh. Diverses sont les représentations du monde arménien à l’image des iconographies de l’hellénisme. Le programme de ces sessions vise à donner des clés de compréhension de l’histoire plurimillénaire du peuple arménien qui a vécu à cheval entre les empires, en passant par l’expérience du royaume médiéval de Cilicie, point de rencontre entre les Francs et les Arméniens. Il s’agira de comprendre aussi l’histoire de la question arménienne dans le contexte de la fin de l’Empire ottoman, qui se produit à l’aune du génocide de 1915.

Amputée des deux tiers de son sol historique, l’Arménie survivante va intégrer l’Union soviétique tandis que la grande diaspora essaime au Moyen-Orient, en Europe et dans les Amériques. Enterrée, la question arménienne ressurgit une première fois au milieu des années 1960. Les Arméniens participent activement aux bouleversements devant conduire à l’implosion de l’URSS qui se produit alors que l’enclave arménienne du Karabagh en Azerbaïdjan demande le rattachement à l’Arménie. En l’espace d’une génération, la géopolitique du monde arménien a considérablement changé à la faveur de cette guerre du Karabagh et de l’indépendance de l’Etat arménien. Cette session a pour objectif de décrypter les dynamiques géopolitiques à l’œuvre et de repenser l’Arménie dans sa réalité plurielle.

Nom des enseignants :

Claude Mutafian (maître de conférence émérite, Paris XII),

Tigrane Yégavian (Centre français de recherche sur le renseignement)

Type : Cours en ligne (accès personnalisé moyennant un mot de passe) + mise à disposition du replay

Disciplines : Histoire / géopolitique

Volume : 8 heures (4 séances de 2 heures)

Horaire : Vendredi 17h-19h

Février 2020 : 12, 26

Mars 2021 : 12,26

Coût : 50 euros

Cette formation permet aux étudiants de l’Institut Chrétiens d’Orient de valider des crédits équivalents au tiers d’un cours.

Inscriptions : http://institutchretiensdorient.com/sinscrire/inscriptions

