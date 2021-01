Arménie-Azerbaïdjan, la guerre à l’ombre des grands frères

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan n’est pas qu’une guerre territoriale, avec son lot d’horreurs et de misère. Au-delà de leur querelle sur le statut du Haut-Karabagh, ces petits Etats sont aussi un enjeu dans l’antagonisme des impérialismes russe et turc en pleine recomposition.

Avec :

– Tigrane YEGAVIAN, spécialiste du Moyen Orient et du Caucase, membre du comité de rédaction de la revue Conflits, chercheur au CF2R

– Bayram BALCI, chercheur au CERI-Sciences Po, travaille sur les transformations politiques et religieuses dans l’espace turc (Turquie, Caucase et Asie centrale). Il dirige depuis le 1er septembre 2017 l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes, IFEA, à Istanbul.

Échange animé par Jean Luc POUTHIER et François EUVÉ, sj

Participation libre, soutenir le Centre Sèvres : https://centresevres.com/nous-soutenir/​

En savoir plus sur les Mardis d’éthique publique :

Le premier mardi de chaque mois (sauf décalage dû aux vacances) se tient au Centre Sèvres une rencontre avec deux ou trois invités, experts dans leurs domaines, destinée à nourrir la réflexion sur des sujets suggérés par l’actualité. Les interventions de ces personnalités reconnues sont suivies d’un temps d’échanges et de débats avec le public.

Elles sont proposées en partenariat avec le revue Etudes et RCF.

Les thèmes retenus concernent aussi bien la vie en société que les questions politiques, nationales ou internationales. Il ne s’agit pas d’une conférence académique, mais d’une invitation à discerner, comprendre et analyser, seul ou avec d’autres, les enjeux du thème retenu. La programmation est fonction des événements.

Il est possible de recevoir les informations par e-mail en s’inscrivant à la Newsletter.