La ville de West Hollywood reconnaît l’indépendance de l’Artsakh

Le 19 janvier 2021, la ville de West Hollywood a adopté à l’unanimité une résolution reconnaissant la République indépendante d’Artsakh (Haut-Karabakh), rapporte le journal The Blunt Post .

Avec la demande et l’aide du journaliste, animateur radio et activiste arméno-américain Vic Gerami, la résolution a été parrainée par le membre du conseil Sepi Shyne et coparrainée par le maire Lindsey P. Horvath.

L’année dernière, le 19 octobre 2020, le conseil municipal de West Hollywood a adopté à l’unanimité une résolution condamnant l’opération militaire de l’Azerbaïdjan au Haut-Karabakh et en faveur d’une résolution pacifique du conflit.

« Je tiens à remercier le maire Horvath d’avoir coparrainé cette résolution très importante avec moi et je suis fier de mes collègues d’avoir voté en faveur ! La ville de West Hollywood a toujours défendu la justice et nous l’avons encore fait ce soir en reconnaissant l’indépendance de la République d’Artsakh. En tant qu’américain iranien, je suis fier d’être aux côtés de la communauté arménienne et d’être un allié de la communauté arménienne », a déclaré Sepi Shyne, membre du Conseil de West Hollywood.

La maire de West Hollywood, Lindsey Horvath, a exprimé son enthousiasme en disant : « Cette question est très importante pour moi personnellement et pour notre ville depuis un certain temps. J’ai déjà participé à des marches pour commémorer le génocide arménien. Au cours de mon premier mandat en tant que maire, j’ai présenté un article demandant à notre ville d’abaisser tous les drapeaux en reconnaissance de la Journée du génocide arménien à l’occasion de son 100e anniversaire - une tradition que nous perpétuons désormais chaque année. L’année dernière, le conseil municipal de West Hollywood a adopté à l’unanimité une résolution condamnant l’opération militaire de l’Azerbaïdjan en Artsakh et soutenant une résolution pacifique du conflit.

Elle a poursuivi : « Cette année, nous nous appuyons sur l’héritage de respect et de soutien de la ville pour tous, avec une reconnaissance particulière des atrocités uniques auxquelles le peuple arménien a été confronté, en appelant à la reconnaissance formelle de l’indépendance de la République d’Artsakh. Je souhaite vivement que l’action de notre Conseil donne davantage de force et de soutien pour apporter la paix et la stabilité dans la région. Nous devons démontrer notre engagement à soutenir les personnes d’origine arménienne dans notre grande région de Los Angeles qui poursuivent la lutte pour la liberté. Je reste un allié dans cette lutte et je suis heureux de diriger notre Ville dans cet important acte de solidarité.

Jusqu’à présent, dix États américains ont reconnu la République indépendante d’Artsakh.

Les villes qui ont reconnu l’Artsakh sont Los Angeles, Glendale, Fresno County, Highland, Gardena, Fort Lee Borough, Fowler, Englewood Cliffs, Clark County, Ridgefield, Cliffside Park et Orange County.