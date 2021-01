L’ANCA félicite Joe Biden et expose les priorités liées à l’Arménie

Le Comité national arménien d’Amérique (ANCA) a félicité Joe Biden pour son investiture en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique.

« Nous nous joignons à notre communauté, aux partenaires de la coalition et aux alliés du Congrès pour encourager l’administration à s’engager de manière constructive et coopérative sur les priorités politiques américaines ayant un impact sur l’Arménie, l’Artsakh (Haut-Karabakh), l’Eurasie, la Méditerranée orientale et le Grand Moyen-Orient », a déclaré l’ANCA.

« À la lumière de la passivité de l’administration passée et de l’intervention agressive de puissances régionales hostiles, les États-Unis doivent maintenant s’orienter vers une approche proactive qui protège et promeut la sécurité de la République d’Artsakh ; tient Bakou et Ankara pour responsables de leurs crimes de guerre et de leur hostilité persistante ; renforce le partenariat stratégique États-Unis-Arménie, et ; verrouille le souvenir permanent du pouvoir exécutif américain du génocide arménien », a ajouté l’ANCA.

L’attention urgente de l’administration Biden - dans ses premiers jours de fonction - est requise pour restaurer la stabilité, promouvoir la paix et vérifier les plans génocidaires pan-turcs d’Aliyev et d’Erdogan :

– ASSISTANCE POUR ARTSAKH / ARMÉNIE : Un programme d’aide humanitaire d’urgence de 250 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires et renvoyer en toute sécurité et durablement les réfugiés arméniens dans leurs foyers en Artsakh, et un nouveau pacte du Millennium Challenge pour soutenir l’éducation high-tech en Arménie.

– AIDE MILITAIRE / VENTE EN AZERBAIDJAN / TURQUIE : application intégrale de l’article 907 de la loi de soutien à la LIBERTÉ ; suspension de toute assistance militaire et de sécurité américaine à l’Azerbaïdjan et à la Turquie, et ; le refus de toutes les nouvelles licences d’exportation d’armes vers l’Azerbaïdjan et la Turquie.

– - SANCTIONS : Global Magnitsky et autres sanctions statutaires contre les régimes Aliyev et Erdogan pour les graves atteintes aux droits humains qu’ils ont commises lors de l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh, y compris l’utilisation de combattants terroristes étrangers recrutés par la Turquie.

– ENQUÊTE SUR LES PIÈCES AMÉRICAINES DANS LES DRONES D’AZERBAIDJANI : Une enquête conjointe du Département d’État, du Pentagone et du ministère de la Justice sur des pièces américaines découvertes dans des drones turcs utilisés par l’Azerbaïdjan pour attaquer l’Artsakh.

– LIBÉRATION DES PRISONNIERS : les dirigeants américains ont assuré la libération par l’Azerbaïdjan des civils et des soldats arméniens, dont beaucoup ont été torturés, mutilés et assassinés sur les réseaux sociaux.

– PROTECTION DES ÉGLISES CHRÉTIENNES : un rôle de premier plan des États-Unis dans la documentation, la surveillance, la protection et la préservation des églises arméniennes et autres sites sacrés et culturels dans les zones actuellement sous contrôle militaire azerbaïdjanais.

– RECONNAISSANCE D’ARTSAKH : Reconnaissance par les Etats - Unis de l’indépendance de la République d’Artsakh en tant qu’action corrective urgente nécessaire à la survie même de la population chrétienne arménienne de cette ancienne terre arménienne.

– RÉINITIALISATION DES RELATIONS AMÉRICAINES-ARMÉNIE : Un partenariat stratégique amélioré axé sur une coopération économique et militaire concrète qui soutient et maintient la sécurité de l’Arménie et de l’Artsakh.