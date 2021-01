L’Arménie va acquérir le vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19

L’Arménie va acquérir le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca. Le Comité consultatif républicain de l’immunisation a discuté et approuvé la proposition d’acquérir le vaccin dans le cadre de l’installation COVAX.

La décision a été prise compte tenu de la disponibilité de doses pour 3% de la population, de l’abordabilité du vaccin et de la possibilité de livraison précoce (mars 2021).

Le vaccin Covid-19 de la société britannique AstraZeneca a satisfait aux exigences de sécurité et d’efficacité à tous les stades des essais cliniques et a été approuvé par l’Organisation mondiale de la santé pour une utilisation d’urgence.

Lors du déploiement de la vaccination, la préférence sera donnée aux résidents et aux employés des crèches, aux professionnels de santé, aux employés des centres sociaux, aux personnes âgées de 65 ans et plus, aux malades chroniques âgés de 16 à 64 ans.

En fonction de la situation épidémique et de la disponibilité du vaccin, les conférenciers, les enseignants, les employés du ministère des Situations d’urgence, les militaires, les travailleurs de la justice, les travailleurs des transports publics, les fonctionnaires seront vaccinés à l’étape suivante.