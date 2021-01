Turquie : le premier drone armé national ’Songar’ intégré dans un blindé

Le « premier drone armé national » à entrer dans l’inventaire des forces armées turques, Songar, a été intégré pour la première fois dans un véhicule terrestre blindé.

Ainsi, Songar aura la possibilité de localiser des cibles dans l’air et d’effectuer des opérations armées à distance grâce au système de drones armés.

Fonctionnant efficacement jour et nuit dans toutes sortes d’opérations militaires et de sécurité, Songar sera prêt à répondre aux menaces asymétriques grâce à ses capacités autonomes d’atterrissage et de décollage.

Le système technologique militaire Songar, équipé d’une mitrailleuse automatique, accomplit sa mission dans un rayon de 3 kilomètres.

Songar qui dispose d’un système de transmission d’images en temps réel, effectue de nombreuses tâches critiques telles que la détermination de la zone cible avec un système de drone unique ou multiple, la neutralisation de la menace et l’identification des dommages postopératoires.

Après son intégration dans les véhicules terrestres, Songar peut être utilisé efficacement dans les opérations de sécurité frontalières et transfrontalières et à des fins offensives si nécessaire.