Erdogan : “Nous continuons de construire une Turquie grande et puissante”

Participant par visioconférence aux congrès de l’AKP à Sakarya, Yalova, Kirklareli, Edirne et Canakkale, le président Recep Tayyip Erdogan a affirmé qu’ils continueraient à œuvrer pour une Turquie grande et puissante.

« Derrière chaque acquis sur ces terres sur lesquelles nous vivons depuis plus d’un millénaire, se trouvent les efforts et les ambitions ainsi que le sang de millions de personnes » a-t-il déclaré.

Selon le président, même si plus de mille ans se sont écoulés, certains ne veulent pas des Turcs sur ces terres.

« Nous connaissons ceux qui ferment leurs yeux, leurs oreilles et leur cœur pour ne pas voir la démocratie et l’économie turques. Nous connaissons aussi ceux qui tentent de dissimuler la réalité sur les investissements effectués sans distinctions par l’AKP dans les 81 provinces, 1389 municipalités, 42000 quartiers et villages de Turquie » a-t-il ajouté.