Dvin a surpassé Kilikia

Dans le tour régulier du championnat arménien de basket-ball régulier, League A, Dvin a accueilli Kilikia.

Dvin a eu un avantage à la fois dans les deux premiers quarts et dans les deux derniers. Au final, Kilikia a perdu avec un score de 97:80.

Le basketteur le plus productif du match a été Jordan Watson de Dvin, qui a marqué 29 points. Djie Harrison a eu le plus de rebonds ; Zemal Smith a été le basketteur le plus efficace avec 9 passes décisives.

