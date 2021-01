Nikol Pashinyan a reçu l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas en République d’Arménie

Le 19 janvier, le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu aujourd’hui l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas en République d’Arménie, Nicholas Schermers, qui est le premier Ambassadeur résident du pays en Arménie.

Comme « Armenpress » a été informé par le bureau de presse du Cabinet du Premier Ministre, accueillant le diplomate, le Premier ministre a noté : « L’ouverture de l’ambassade des Pays-Bas à Erevan et la nomination d’un Ambassadeur résident ouvrent de nouvelles opportunités pour le développement de la coopération entre nos pays. Cela contribuera à l’expansion des relations non seulement dans des formats bilatéraux mais aussi multilatéraux, y compris dans le cadre de l’Union européenne. », a déclaré Nikol Pashinyan. Le Premier ministre a grandement apprécié la position constructive et impartiale des Pays-Bas envers notre région, ainsi que le soutien des Pays-Bas à l’agenda des réformes démocratiques en Arménie. Evoquant la situation qui s’est développée après la guerre d’Artsakh, Nikol Pashinyan a souligné que le retour des prisonniers de guerre est une priorité absolue pour la partie arménienne, et un travail intensif se poursuit dans ce sens.

Le Premier ministre a demandé à adresser des salutations chaleureuses au Premier ministre néerlandais Mark Rutte et a regretté que la visite prévue pour l’année dernière ait été reportée en raison du coronavirus.

À son tour, Nicholas Schermers a considéré la mission diplomatique en Arménie comme un honneur et a assuré qu’il ferait tout son possible pour renforcer les relations arméno-néerlandaises. Selon lui, le but de l’ouverture de l’ambassade des Pays-Bas en Arménie est d’assurer une présence diplomatique équilibrée dans la région, ce qui donnera l’occasion de mener diverses initiatives pour soutenir le développement démocratique et économique de l’Arménie, en renforçant l’état de droit. Soulignant l’importance des visites mutuelles bilatérales de haut niveau, l’Ambassadeur a exprimé l’espoir que dans un proche avenir, il serait possible d’organiser une visite du Premier ministre Pashinyan au Royaume des Pays-Bas, qui a été reportée en raison de la situation avec le coronavirus.

Nicholas Schermers a exprimé ses condoléances au Premier ministre pour la mort de militaires et de civils à la suite des hostilités en Artsakh et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Les interlocuteurs ont discuté du développement des liens économiques entre l’Arménie et les Pays-Bas. La coopération dans les domaines des technologies de l’information, de l’agriculture, du tourisme et de l’humanitaire a été jugée mutuellement bénéfique.

Le Premier ministre a noté que la vision du gouvernement est d’avoir une économie basée sur la connaissance et la technologie et a invité l’Ambassadeur à attirer l’attention des entreprises néerlandaises sur les perspectives d’investir dans ces domaines. Nikol Pashinyan a également évoqué les opportunités créées par le déblocage des infrastructures économiques et de transport de la région.

L’Ambassadeur Schermers s’est déclaré prêt à informer les entreprises néerlandaises des opportunités d’investissement de l’Arménie et à œuvrer activement pour promouvoir la coopération. Il a également beaucoup apprécié le rôle de la communauté arménienne aux Pays-Bas dans divers domaines de la vie publique du pays.

