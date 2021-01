Modest Kolerov (politologue russe) : Le Haut-Karabagh n’est pas capable de survivre en tant qu’Etat sans la protection de la Russie, mais il ne s’agit pas de rejoindre la Russie

Le rédacteur en chef de l’agence de presse russe Regnum, le politologue Modest Kolerov, a commenté les activités de la Fédération de Russie au Haut-Karabagh et la déclaration du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov sur la possibilité d’inclure ou pas le Haut-Karabagh dans la Fédération de Russie.

M. Kolerov a souligné que dans le cas du Haut-Karabagh, la question ne concerne pas l’annexion du Haut-Karabagh à la Russie, mais la protection de la Russie.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait qualifié la question du journaliste de la possibilité d’inclure le Haut-Karabagh à la Russie d’« exotique » et avait déclaré que les russes « n’avaient pas de telles pensées ».



Le politologue russe continue :

« La déclaration de Lavrov sur le Haut-Karabagh est très claire. Il est clair que c’était la réponse à la question posée par la partie arménienne. Il est clair qu’en Russie même, il n’a jamais été question d’inclure le Karabagh en Russie. Mais peu importe à quel point l’ambiance de rejoindre la Russie au Karabagh est répandue, il faut se pencher sur les précédents.

Et les précédents sont que, par exemple, en Ossétie du Sud, 85% de la population est en faveur de rejoindre la Russie, mais presque toute la classe politique est contre. Ils ont peur du fait que l’Ossétie du Sud, après environ 30 ans de lutte, se soit développée et soit devenue un État avec ses propres racines et traditions. Mais comme le ministre des Affaires étrangères de l’Abkhazie de l’époque, Sergei Shamba, l’a déclaré il y a quelques années, après la reconnaissance par la Russie de l’indépendance de l’Abkhazie, son statut (également celui de l’Ossétie du Sud) pourrait être qualifié de protectorat.

En revanche, les républiques de Transnistrie et du Donbass ont voté sans équivoque en faveur de la réunification avec la Russie lors de référendums.

Il n’y a rien de honteux dans ce terme. Il suffit de se souvenir de l’étymologie latine du mot, c’est-à-dire d’un État sous protection. Par conséquent, la Transnistrie, les républiques de Donetsk, l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud sont vraiment sous la protection de la Russie, en ce sens ce sont les protectorats du pays.

Le Haut-Karabagh en tant qu’État n’existera pas sans la protection de la Russie, donc le problème ici n’est pas de rejoindre la Russie, mais de maintenir sa protection par la Russie. C’est pourquoi nous devons nous battre », a déclaré Modest Kolerov.

Krikor Amirzayan