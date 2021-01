VIDEO-Sur la place centrale de Stepanakert (Artsakh) les enfants jouent à la bataille des boules de neige

La neige a rendu les enfants -et parfois les grands enfants que son les parents- heureux à Stepanakert, capitale de la République de l’Artsakh. Anna Naghdalyan la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères a placé sur sa page facebook une vidéo prise ce soir, montrant des enfants jouer avec des boules de neige. A peine deux mois après la guerre en Artsakh, la vie reprend ses droits. Et la joie des enfants est cette vie qui continue malgré tout le malheur subi par le peuple arménien de l’Artsakh et d’Arménie.

Krikor Amirzayan