Nikol Pachinian : 99% des combats de l’Artsakh se sont déroulés en dehors de la juridiction de l’OTSC

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé que l’Arménie ne s’est pas adressée à l’OTSC pendant la guerre en Artsakh, car 99% des combats se sont déroulés en dehors de la juridiction de l’organisation (OSTC). Nikol Pachinian répondait à l’Assemblée nationale aux questions des députés adressées au gouvernement. Il répondait au député indépendant Sergeï Bagratyan qui demandait pourquoi l’Arménie n’a pas demandé intervention de l’OSTC lors de la guerre en Artsakh.

« Le plus important problème de sécurité fondamental de l’Arménie que nous n’avons pas remarqué jusqu’à présent, est que l’épine dorsale de notre système de sécurité, l’architecture, était liée à l’OTSC, mais notre principal défi de sécurité, numéro un, provenait évidemment du domaine juridique de l’OTSC, en dehors : Et cette réalité n’a pas encore été enregistrée » a déclaré Nikol Pachinian. Il a expliqué pourquoi l’Arménie n’a pas demandé l’assistance à l’OSTC dans le conflit de l’Artsakh. Sans répondre au 1% restant du conflit qui s’est déroulé en Arménie et qu’Erévan était en droit de demander l’intervention de l’OTSC…

Au sujet des relations de l’Arménie avec la Russie, le Premier ministre arménien a affirmé que la coopération en matière de sécurité avec la Russie « est plus intense, au plus haut niveau ».

« Et nous ne planifions pas seulement des actions pour assurer la sécurité de notre pays, mais des actions ont déjà été prises. Nous pouvons déjà voir les manifestations concrètes de ces actions dans la région de Syunik » a déclaré Nikol Pachinian. Il a confié que la coopération arméno-russe et le renforcement de l’alliance militaro-politique entre l’Arménie et la Russie est l’une des questions à l’ordre du jour du gouvernement. Il a affirmé que Moscou désirait également ce renforcement des liens de coopération avec Erévan.

Krikor Amirzayan