Une responsable préoccupée par la complaisance face au non-respect des règles sanitaires

Une haut responsable de la santé publique a prédit hier une nouvelle augmentation des infections au Coronavirus en Arménie.

« Nous continuons à signaler un faible nombre de cas de Coronavirus, et les gens pensent que le virus a disparu et qu’ils ne devraient pas prendre la peine de prendre des précautions supplémentaires, ni de suivre les règles de sécurité sanitaire », a regretté Gayane Sahakian, directrice adjointe du Centre national de contrôle et de prévention des maladies.

« Nous avons déjà une augmentation du taux de reproduction du virus. Cela entraînera naturellement une augmentation des cas que nous observerons au cours des 14 prochains jours », a prévenu Sahakian.

Selon le ministère arménien de la Santé, le nombre quotidien de nouveaux cas de Coronavirus a considérablement diminué au cours des deux derniers mois, après avoir augmenté à la suite du déclenchement de la guerre dans le Haut-Karabakh le 27 septembre.

Le ministère a signalé une moyenne d’environ 350 cas par jour au cours de la semaine dernière, en forte baisse par rapport au plus de 2 000 cas régulièrement enregistrés fin octobre et début novembre. Le Premier ministre Nikol Pachinian a saisi mardi cette tendance à la baisse pour défendre à nouveau la réponse de son gouvernement à la pandémie vivement critiquée par l’opposition arménienne.

Le nombre de cas de Coronavirus du pays a commencé à baisser à la mi-novembre, même si la police arménienne avait pratiquement cessé d’infliger des amendes aux personnes et aux entreprises pour faire appliquer les règles anti-épidémiques fixées par le gouvernement.

Alors que la crise du COVID-19 s’est aggravée en juin, le gouvernement a obligé tout le monde à porter un masque non seulement dans tous les espaces clos, mais également à l’extérieur. Des milliers de citoyens ont été condamnés à une amende de 10 000 drams (20 dollars) dans les mois qui ont suivis pour ne pas avoir respecté cette exigence qui reste en vigueur.

De nombreux Arméniens ne portent plus de masques dans les espaces publics, y compris les bus. À Erevan, de nombreuses anecdotiques suggèrent qu’ils n’ont pas non plus de difficulté à entrer dans les magasins et leurs bureaux sans masque.

« Je ne porterai pas de masque à moins d’y être obligé car je ne peux pas facilement respirer à travers », a confié un résident d’Erevan.

« Les chiffres ont chuté et les gens sont devenus négligeant, a constaté un autre citoyen masqué. C’est également le résultat d’une application de la loi plus faible. »

Dans une brève déclaration au service arménien de RFE / RL, la police a confirmé que les personnes ne portant pas de masque sont rarement condamnées à une amende actuellement.

« Compte tenu de la situation existante, la police adopte une approche plus indulgente et les agents de service avertissent principalement [les citoyens qui enfreignent les règles de sécurité] », indique le communiqué.

Sahakian pense que cette clémence a également rendu les Arméniens plus insouciants face à la pandémie, qui a déjà tué au moins 3 016 personnes dans le pays qui en compte environ 3 millions.