Un concours national de tir sera organisé pour les fonctionnaires de l’Etat arménien

Le ministère de l’Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports de la République d’Arménie organisera une compétition nationale de tir en mars afin de promouvoir les activités sportives parmi les employés de l’État et de les préparer à la défense de la patrie si nécessaire.

Le ministère de l’Éducation et des Sciences de la RA, lors de la réunion du 19 janvier 2021 avec le ministre de l’Éducation et des Sciences d’Arménie, Vahram Dumanyan, ont approuvé par l’ordonnance 37-A / 2, ansi, la compétition se déroulera sur une base individuelle et par équipe.

Le concours de tir est ouvert aux équipes du président de la République d’Arménie, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, des ministères, des agences gouvernementales, des préfectures de région, des collectivités locales et étatiques, ainsi qu’au personnel des grandes communautés (à l’exception du ministère de la Défense, du ministère des Situations d’urgence, de la police personnel de sécurité). Des équipes mixtes. Chaque organisme d’État peut participer avec une équipe, à l’exception des structures, qui ont été unies à la suite du changement structurel du gouvernement de la République d’Arménie.

