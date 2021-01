Ara Aïvazyan le chef de la diplomatie arménienne a reçu les Ambassadeurs des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE

Ara Ayvazyan, le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie a reçu le 20 janvier à Erévan, les Ambassadeurs des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE - Sergei Kopyrkine (Russie), Jonathan Lacôte (France) et Lynne Tracy (Etats-Unis- a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

La réunion a porté sur la situation d’après-guerre dans la zone de conflit du Haut-Karabagh, la sécurité régionale et les questions liées à la paix. Les participants à la réunion ont souligné la nécessité de reprendre le processus de paix dans le cadre de la coprésidence du Groupe de l’OSCE à Minsk. Le ministre arménien des Affaires étrangères a souligné la nécessité d’une mise en œuvre complète des principes fondamentaux du règlement, soulignant dans ce contexte le droit du peuple arménien de l’Artsakh à l’autodétermination et à la sécurité.

Présentant le processus de mise en œuvre de la déclaration du 9 novembre relative à l’établissement du cessez-le-feu et au déploiement de soldats de la paix en Artsakh, Ara Aïvazyan a souligné l’importance des questions humanitaires, en particulier le retour des prisonniers de guerre, otages et d’autres personnes détenues. Le ministre arménien des Affaires étrangères et les Ambassadeurs étrangers ont également échangé des vues sur la situation humanitaire en Artsakh et les actions en cours visant à répondre aux besoins de la population arménienne de l’Artsakh . Dans ce contexte, une importance particulière a été attachée à l’engagement des structures internationales, en particulier l’ONU et ses agences spécialisées.

Le ministre a également attiré l’attention des invités sur la nécessité de prendre d’urgence des mesures pour protéger le patrimoine historique, culturel et religieux arménien dans les territoires de l’Artsakh qui sont passés sous le contrôle azerbaïdjanais, en tenant compte des mesures prises par l’Azerbaïdjan visant à éliminer le patrimoine culturel arménien. Les parties ont également discuté d’un certain nombre de questions d’intérêt mutuel.