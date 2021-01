51 engins spéciaux et 300 salariés participent aux travaux de déneigement d’Erévan

Les travaux de déneigement se sont poursuivis à Erevan toute la nuit dernière. 51 engins spéciaux et près de 300 salariés ont participé à ces opérations a informé le service de presse de la ville d’Erévan.

« C’est déjà la 19e heure que les travaux se poursuivent dans 12 arrondissements administratifs. Nous continuerons à nettoyer la ville jusqu’à l’aube afin d’assurer le trafic des transports urbains. Ensuite, nous passerons aux rues secondaires, comme l’aménagement des trottoirs » a affirmé Armen Grigoryan le responsable des opérations.

La neige et le grand froid s’est saisi depuis hier de l’Arménie et de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan