Bataille serrée pour la 2e place du championnat d’Arménie de basket féminin

Les compétitions sont serrées au championnat VBET d’Arménie de basket feminin où plusieurs équipes se disputent pour la deuxième place car avec 51 points, Les Foxes est en tête et le second Erébuni n’a que 41 points et Erevan Basket 38 points. Puis Artsakh, quatrième est très loin avec 21 points et Gumri 20 points. Le 22 janvier se déroulera le match Les Foxes-Erévan Basket.

Krikor Amirzayan