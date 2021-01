La Turquie de nouveau condamnée par la CEDH pour la détention de deux journalistes

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a de nouveau condamné la Turquie à deux reprises mardi pour la détention provisoire illégale de deux journalistes. L’instance européenne avait déjà mis Ankara à l’amende en novembre pour son « ingérence » dans la liberté d’expression et le placement en détention provisoire de plusieurs journalistes du quotidien d’opposition Cumhuriyet, quelques mois après le putsch manqué contre le président Recep Tayyip Erdogan en 2016. Mardi, la CEDH a de nouveau condamné la Turquie après l’arrestation et le placement en détention provisoire en 2016 du chanteur et chroniqueur (...)