Supersonics a remporté son match face à Erebuni

Dans le cadre de la manche régulière du championnat arménien de basket-ball, Erebuni a joué contre les Supersonics.

Ayant un avantage dans les 4 quarts, les Supersonics ont gagné avec un score de 92:104.

Le basketteur le plus productif du match a été Reed Devonse des Supersonics qui a marqué 32 points . Dans ce match, Jose Roman a eu le plus de rebonds - 7 fois , et le basketteur avec les passes les plus efficaces était Andreu Zim - 10 fois.

A l’issue de ce tour, les Supersonics sont 5e du classement du championnat avec 37 points, et Erebuni est 6e.

