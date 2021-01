David Babayan pose la question des prisonniers de guerre auprès des structures internationales

Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Artsakh David Babayan a adressé des lettres aux organes spécialisés des Nations Unies et du Conseil de l’Europe ainsi qu’aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE et au Représentant personnel du Président en exercice au sujet de la situation avec les prisonniers de guerre arméniens et les civils détenus illégalement par l’Azerbaïdjan.

Les lettres déclarent en particulier qu’en violation de la déclaration trilatérale sur le cessez-le-feu complet et la cessation de toutes les hostilités, signée par les dirigeants de l’Arménie, de la Fédération de Russie et de l’Azerbaïdjan le 9 novembre 2020 en décembre de la même année, l’Azerbaïdjan a lancé une attaque et a occupé les villages de Khtsaberd et Hin Tagher dans la région de Hadrut de la République d’Artsakh. À la suite de ces actions offensives, 64 militaires de l’armée de défense de la République d’Artsakh ont été capturés par les forces azerbaïdjanaises. Plus tard, les autorités azerbaïdjanaises ont annoncé leur intention de les poursuivre, ce qui constitue une violation du droit international humanitaire.

Il est souligné que le droit international humanitaire, et les Conventions de Genève, en particulier, continuent de s’appliquer après la signature de la Déclaration sur la sécession des hostilités, de sorte que les militaires capturés sont des prisonniers de guerre conformément à l’article 4 de la Convention III de Genève relative à traitement des prisonniers de guerre et seront rapatriés après la sécession des hostilités. La poursuite des prisonniers de guerre par l’Azerbaïdjan pour le simple fait qu’ils ont participé aux hostilités est une grave violation de la troisième Convention de Genève.

Il est souligné que l’Azerbaïdjan retarde également le rapatriement des restes des prisonniers de guerre et des civils tombés aux mains de l’Azerbaïdjan pendant et après l’agression armée lancée contre la République d’Artsakh le 27 septembre 2020. Les lettres soulignent que cette position de l’Azerbaïdjan contredit ses propres engagements d’appliquer pleinement la Déclaration trilatérale, à la fois dans la lettre et dans l’esprit, qui contribuerait à panser les blessures du conflit sanglant.

Le Ministre des affaires étrangères de la République d’Artsakh invite à prendre des mesures urgentes pour assurer la mise en œuvre par l’Azerbaïdjan des Conventions de Genève et à exiger que Bakou s’acquitte de ses obligations de garantir tous les droits accordés aux prisonniers de guerre et aux civils détenus par l’Azerbaïdjan.