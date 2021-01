Les États-Unis et la Turquie signent un accord protégeant les biens culturels turcs

Hier l’ambassadeur américain en République de Turquie David Satterfield et le ministre turc de la Culture et du Tourisme Mehmet Ersoy ont signé un protocole d’accord bilatéral qui protège les biens culturels turcs.

Le département d’État a déclaré que « l’accord est un exemple du travail durable des États-Unis avec la Turquie pour lutter contre le trafic de biens culturels et pour préserver les éléments du patrimoine en permettant aux États-Unis d’établir des restrictions à l’importation sur certaines catégories de biens culturels de la Turquie.

« L’accord donne également aux forces de l’ordre américaines la possibilité de rapatrier les objets culturels trafiqués en Turquie tout en favorisant l’échange du patrimoine culturel turc avec les institutions américaines. En outre, cela démontre notre respect pour la diversité religieuse, ethnique et culturelle de longue date de la Turquie », a déclaré le Département d’État dans un communiqué.

« Les États-Unis sont inébranlables dans leur engagement à protéger et à préserver le patrimoine culturel dans le monde et à restreindre le trafic de biens culturels, qui sont souvent utilisés pour financer des réseaux terroristes et criminels », indique le communiqué.

Cet accord sur les biens culturels avec la Turquie a été négocié par le Département d’État en vertu de la loi américaine mettant en œuvre la Convention de 1970 sur les moyens d’interdire et de prévenir l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels .

Les États-Unis ont des accords sur les biens culturels avec des pays du monde entier, ainsi que des restrictions d’urgence à l’importation de biens culturels d’Irak, de Syrie et du Yémen.

Cette initiative imprudente avait été vivement combattue par le Comité national arménien d’Amérique (ANCA), le Hellenic American Leadership Council et In Defence of Christians (IDC).

L’ANCA exhorte chacun à écrire au Bureau des affaires éducatives et culturelles du Département d’État ( [email protected] ) pour partager ses préoccupations.