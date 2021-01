La première manche du championnat d’Arménie de ski s’est déroulée à Ashotsk au nord de l’Arménie

La première manche du championnat d’Arménie de ski a eu lieu à Ashotsk avec la participation de 34 skieurs, 22 hommes et 12 femmes.

Selon le service de presse du Comité National Olympique d’Arménie, dans le style libre classique, chez les hommes s’est tenue la course des 10 km et celle du 5 km chez les femmes. Trois villes étant représentées dans ces compétitions nationales, Gumri, Vanadzor et Ashotsk.

Les hôtes ont eu plus de succès. Mikael Mikaelyan, Tadjos Poghosyan, Spartak Voskanyan chez mes hommes et Katya Galstyan, Angelina Muradyan et Nelli Khachatryan chez les femmes sont montés sur le podium.

La deuxième manche de ces championnats d’Arménie de ski reprendra à Ashotsk le 14 février.

Le leader de l’équipe d’Arménie messieurs, Mikael Mikaelyan, participera au Championnat du monde qui débutera le 10 février en Finlande. Il sera rejoint par Tados Poghosyan, Katya Galstyan et notre trio lors du tournoi de classement olympique qui débutera le 23 février en République tchèque.

Krikor Amirzayan