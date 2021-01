Des députés de Mon pas veulent faire évoluer la taxe pour l’indemnisation des familles de soldats

Deux députés pro-gouvernementaux font pression sur l’Assemblée nationale pour qu’elle réduise la récente forte augmentation d’une taxe spéciale utilisée pour indemniser les familles des soldats arméniens tués ou gravement blessés au combat.

Les compensations sont financées par un fonds spécial auquel chaque Arménien travaillant contribuait à hauteur de 1 000 drams (2 dollars) par mois jusqu’à cette année. La récente guerre avec l’Azerbaïdjan a considérablement augmenté le nombre de personnes couvertes par le programme, obligeant le gouvernement arménien à augmenter les revenus du fonds en conséquence.

Un projet de loi gouvernemental adopté par le Parlement à la fin du mois dernier a considérablement augmenté et diversifié la taxe fixe. Les employés des secteurs public et privé ont désormais une taxe de 1 500 drams à 15 000 drams à payer, en fonction de leur salaire mensuel.

Ils sont répartis en cinq tranches de revenus qui déterminent le montant de leurs cotisations mensuelles à la caisse d’assurance. La somme minimale est prélevée sur les personnes gagnant jusqu’à 100 000 drams par mois, alors que 3 000 drams est pris sur les salaires allant de 101 000 à 200 000 drams. Les personnes qui gagnent 1 million de drams ou plus paieront l’impôt le plus élevé.

Les deux députés du Parlement représentant le bloc au pouvoir Mon pas considèrent que cette fiscalité quasi-progressive est injuste, affirmant que les hauts salariés contribuent pour une part beaucoup plus faible de leurs revenus au fonds que les autres contribuables. Un projet de loi rédigé par eux abaisserait les taux d’imposition des personnes touchant entre 100 000 et 750 000 drams.

Le projet de loi appelle également à deux nouvelles tranches d’imposition pour des salaires allant de 750 000 à 1,5 million de drams et des revenus encore plus élevés. Leurs salariés paieraient respectivement 15 000 et 20 000 drams.

« Les sommes versées au fonds d’assurance représenteraient 1 à 2 % des salaires gagnés par diverses catégories de personnes, contre des taux d’imposition de 0,85 à 3 % fixés par la loi actuelle », a justifié l’un des deux députés en question, Gevorg Papoyan, au service arménien de RFE / RL lors d’une prise de parole hier.

« Le taux de 3 % est fixé pour les bas salaires tandis que le taux de 0,85 % pour les plus hauts salariés », s’est plaint Papoyan.

Le gouvernement et les dirigeants parlementaires de Mon pas n’ont pas encore réagi aux ajustements proposés.