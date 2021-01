Le col de Lars est fermé et 730 camions bloqués du côté russe

Le col de Lars situé entre la Géorgie et l’Ossétie du Nord (Russie) est fermé avec 730 camions bloqués du côté russe. La neige qui est tombée en abondance et le verglas sont à l’origine de cette fermeture de ce passage qui est le principal axe routier de passage entre l’Arménie et la Russie. La route Stepandzminda-Lars en Géorgie est également fermée à cause de la neige et du danger pour les véhicules.

Krikor Amirzayan