Des stations photovoltaïques sont en cours d’installation à Goris

Afin d’assurer une plus grande indépendance énergétique, des stations photovoltaïques sont en cours d’installation dans deux jardins d’enfants de la communauté de Goris, les jardins numéros 6 et 3. En raison de l’application du système d’énergie solaire et l’isolation thermique réduiront considérablement les coûts énergétiques pour nombre d’institutions publiques communales. De plus ces installations solaires créeront des conditions plus confortables pour les enfants de ces jardins.

L’Arménie bénéficie d’une ensoleillement moyen de plus de 300 jours par an et l’énergie photovoltaïque semble pleinement efficace.

Krikor Amirzayan