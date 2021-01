Disparition de l’acteur Vigen Stepanyan à l’âge de 68 ans

Vigen Stepanyan, acteur, réalisateur, artiste émérite de la République d’Arménie est décédé suite à un accident vasculaire cérébral à l’âge de 68 ans. La nouvelle a été confirmée hier par le président de l’Union des personnages du théâtre d’Arménie, Hakob Ghazanchyan.

Vigen Stepanyan a été admis à l’Université d’Erevan en 1973. Un studio de théâtre au Théâtre Stanislavsky, où il a travaillé comme acteur jusqu’en 1977. En 1977-1989, il a travaillé comme acteur au Théâtre académique national Yergan Sundukyan. En 1989, il a fondé le studio de théâtre « Ardzagank » (écho en arménien) qui est devenu la base du théâtre « Metro » en 1991, et jusqu’en 1994, il a été directeur artistique et directeur du théâtre. De 1994 à 2003, il a travaillé au Liban. De retour en Arménie en 2003, il reprend le poste de directeur artistique du théâtre « Metro ». En 2007, il a travaillé comme acteur-metteur en scène invité dans divers théâtres.

En octobre 2014, Vigen Stepanyan a été nommé directeur de l’Opéra et Théâtre Alexandre Spendaryan d’Erévan.

Il a joué plus de 100 rôles dans des pièces de théâtre, mis en scène 43 représentations dans différents pays dans plusieurs langues, joué dans environ 50 films, dans divers studios de l’URSS, joué dans plus de 60 feuilletons télévisés. Il a été le principal directeur de la célébration « Yerjan-Erebuni » pendant trois ans. Il a écrit et mis en scène plus de 10 pièces. Deux courts métrages et un long métrage ont été tournés avec son scénario.

Krikor Amirzayan