8 autres corps de victimes de guerre retrouvés

Les autorités de l’Artsakh ont retrouvé les corps de 7 militaires et d’un civil tombés lors d’opérations de recherche. Selon Hunan Tadevosyan, porte-parole du Service d’Etat d’Artsakh des Situations d’Urgence, les corps ont été retrouvés à Hadrout et Jabrayil, ainsi que sur le territoire qui faisait autrefois partie du village Davit Bek de la région de Syunik en Arménie, mais qui est maintenant sous le contrôle azéri. Le corps du civil a été identifié par des membres de sa famille. Jusqu’à présent, les équipes de recherche et de sauvetage ont retrouvé les corps de 1246 militaires et civils tués pendant la guerre. Les opérations de recherche se poursuivent.

ARMENPRESS.