La production de la carrière de Matrakert sera utilisée pour la construction d’un nouveau village

Un nouveau village sera construit en Artsakh en utilisant les pierres extraites de la carrière de Martakert, a indiqué Samvel Voskanyan, conseiller du président de l’Artsakh.

Le projet sera mis en œuvre avec la coopération de l’Union des Arméniens de Russie.

« Nous coopérons activement avec les organismes compétents sur les projets du lieu et des habitations du village. En termes de timing, il est trop tôt pour le dire, car tout ne dépend pas de nous, mais les travaux débuteront peu après l’ouverture de la carrière, probablement au printemps. Bien que beaucoup de travail a déjà été fait, je ne voudrais pas en parler avant que les décisions finales ne soient prises » a déclaré S. Voskanyan.

Abordant la question de l’exploitation des carrières dans le territoire sous contrôle de l’Artsakh, Samvel Voskanyan a informé qu’à l’heure actuelle des travaux préparatoires sont en cours dans la carrière de chaux de Martakert, où l’extraction commencera prochainement.

« Étant donné qu’avant la guerre les mines de Tigranakert et de Varanda, qui appartenaient aux deux sociétés produisant de la maçonnerie en Artsakh avec le droit d’utiliser cette carrière restent dans les territoires occupés par l’ennemi, nous considérons l’exploitation de cette mine de Martakert vitale pour notre État. Au stade actuel, la mine Martakert achève les infrastructures, telles que les routes d’accès, l’électricité, et les documents nécessaires sont en cours de préparation conformément à la procédure établie. Nous avons déjà acquis l’équipement et les machines nécessaires pour l’extraction de la pierre. Sur cette initiative, l’Union des Arméniens de Russie coopère avec nous à l’initiative du fondateur de notre organisation, le professeur Gabrielyants » a déclaré S. Voskanyan.

L’année dernière, l’organisation a étudié le sous-sol de l’Artsakh, mettant en œuvre des programmes publics et autofinancés. La mise en œuvre du programme se poursuivra également cette année.

