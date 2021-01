La Turquie a ratifié un accord commercial privilégié avec l’Azerbaïdjan

Comme l’a rapporté le site Ermenihaber, le journal officiel turc « Resmi Gazete » a publié le texte de la ratification d’un accord entre la Turquie et l’Azerbaïdjan. Cet accord commercial privilégié (qui privilégie) entre le gouvernement turc et azéri a été signé le 25 février 2020.

L’accord stipule que les parties peuvent réduire ou augmenter les prix des marchandises envisagées et que des conditions équitables, compétitives et pratiques doivent être créées afin d’augmenter le volume des échanges.

Tout cela vise à créer une atmosphère de confiance, en encourageant l’augmentation du montant et du volume des flux commerciaux entre les deux pays, ce qui est d’une importance stratégique pour les deux pays. Il est également prévu de créer un comité mixte pour mettre en œuvre les dispositions de l’accord.

Krikor Amirzayan